L'augurio di Manfredi a Napoli per il 2024: "E' il nostro momento, crediamoci" Il brindisi di mezzanotte dal palco di Piazza Plebiscito e l'augurio ai napoletani

La pioggia non ferma la festa, a Napoli il brindisi di capodanno da Piazza Plebiscito si è confermato un appuntamento straordinario con più di 20mila persone in piazza per il concerto di fine anno. A mezzanotte il sindaco Gaetano Manfredi ha brindato con la città e i napoletani, queste sono state le sue parole.

"Che sia un anno di vera ripartenza e opportunità per tutti, un anno di crescita economica, sicurezza e soprattutto opportnità per i nostri giovani. Napoli sarà ancora più protagonista a livello europeo, uno spazio che merita e che sta conquistando”

I primi progetti del 2024 per la città di Napoli sono legati all'apertura dei tanti cantieri legati ad opere pubbliche importantissime.

“Si comincia con la mobilità con l'apertura delle nuove linee della metropolitana e poi l'apertura dei nuovi cantieri delle periferie a Scampia e a san Giovanni a Teduccio per Taverna del ferro, senza dimenticare il grande progetto dell'Albergo dei Poveri, poi il rifacimento di strade e parchi: ci sono tantissime opere da cominciare, è un'occasione da non perdere.

L'augurio di Manfredi

“Il mio augurio a Napoli è di credere in sé stessa. Siamo una grandissima città dobbiamo credere in noi e fare in modo che questa energia renda Napoli protagonista: abbiate fiducia nel futuro, lo meritiamo tanto, adesso è il nostro momento e ce lo dobbiamo prendere tutto. Mi raccomando:non torniamo ad accontentarci, non torniamo alla superficialità e all'approssimazione del passato, si va avanti a tutta forza”.