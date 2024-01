Congresso Forza Italia Campania e Napoli: "Mai più candidature non condivise" Confermati Savastano e Patriarca in città e in provincia

Giornata di congressi per Forza Italia Campania. Dopo 22 anni torna il congresso cittadino di Forza Italia a NAPOLI che ha proclamato segretario Iris Savastano, consigliere comunale degli azzurri in città. All'hotel Mediterraneo, il parlamentare Nazario Pagano ha presieduto l'assemblea congressuale cui, tra gli altri, sono intervenuti il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, il Senatore Francesco Silvestro e il coordinatore regionale del partito campano, Fulvio Martusciello. "Mai più candidature non condivise, mai più scelte dell'ultimo momento - ha detto Martusciello. Vogliamo una NAPOLI amministrata da napoletani che vivono la città e che la amano follemente".

Il coordinatore forzista dal palco, sottolinea una nota di Fi, si commuove ricordando il leader fondatore scomparso sei mesi fa. "Silvio Berlusconi è entrato nella mia vita quando avevo 24 anni, oggi siede qui accanto a noi e in ogni congresso del nostro partito. E' lui - ha detto Martusciello - che ci ha trasmesso questa grande voglia di partecipazione grazie alla quale Forza Italia ha ritrovato il piacere della militanza".

Riconferma alla guida del coordinamento provinciale di NAPOLI anche per Annarita Patriarca. Cinque i vice della parlamentare azzurra designati nel corso del congresso al Supercinema di Castellammare di Stabia: Raffaele Barone, sindaco di San Paolo Belsito, Francesco Pinto, vicesindaco di Pollena Trocchia, Raffaele De Luca, sindaco di Trecase, Luigi Renzi e Salvatore Guangi. Infine, riconferma pure per Giuseppe Guida al vertice del coordinamento provinciale di Forza italia a Caserta. Le assemblee congressuali diventano, per Martusciello, anche l'occasione per definire insieme alla base gli obiettivi di Forza Italia Campania in vista "delle importanti scadenze elettorali che ci attendono". "Dobbiamo coinvolgere quanti, delusi dalla politica politicante, - ha affermato l' eurodeputato - allargano le fila del partito dell'astensionismo. Imprese, categorie professionali, mondo dell'associazionismo e del volontariato diventano i protagonisti di un partito che è portavoce delle loro istanze e dei loro legittimi interessi. Continueremo a pescare il meglio dal Paese reale - ha concluso - per tornare alla vittoria a NAPOLI e in Regione Campania".