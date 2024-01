Forum dei giovani del Comune di Napoli, la rete PER promuove evento su statuto Domani lunedi 22 gennaio nella Sala del Consiglio

I consiglieri di PER le Persone e la Comunità eletti al Forum dei Giovani del Comune di Napoli hanno organizzato un evento sullo statuto del Forum. L’evento si terrà lunedì 22 gennaio p.v. alle ore 17:30 nella Sala Consiglio del Comune di Napoli. L’evento organizzato da PER le Persone e la Comunità è stato accolto e supportato anche dalle altre 3 liste che hanno eletto consiglieri al Forum. Oltre ai tanti giovani, all’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, parteciperanno anche la Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato, l’Assessore Chiara Marciani, il segretario di PER le Persone e la Comunità Giuseppe Irace, il coordinatore di ANCI Giovani Campania Stefano Lombardi e il Presidente del Forum Regionale Campania Giuseppe Caruso.