Comunali Sant'Antonio Abate: Abagnale da record Riconfermata quasi con l'80 per cento dei voti

'Percentuale altissima e grande partecipazione, non era prevista. Ricambierò la fiducia dei cittadini''. A dirlo è Ilaria Abagnale, per la seconda volta eletta sindaca di Sant'Antonio Abate, Comune con più di 15mila abitanti in provincia di NAPOLI . Ilaria Abagnale stavolta era l'unica candidata con le quattro liste civiche Federazione Abatese, Ilaria Abagnale Sindaco, La Forza Gentile con Ilaria Abagnale Sindaco e Ilaria Valore Abatese, ed è stata già rieletta grazie al voto del 79,66% degli elettori. Numeri da record per la sola coalizione guidata da Ilaria Abagnale: si sono recati alle urne 12.260 elettori, pari a quasi l'80% degli aventi diritto al voto che, secondo una ricerca del Ministero dell'Interno, dovrebbe superare la percentuale record raggiunta dieci anni fa in un Comune sopra i 15mila abitanti dall'allora sindaco di Calenzano, che riuscì ad ottenere il 76,9% delle preferenze dei votanti. ''Voglio ringraziare uno ad uno ogni cittadino abatese che in questi due giorni ha deciso di recarsi alle urne per scegliere di votare ancora una volta per la nostra coalizione. Una percentuale altissima di elettori, una grandissima partecipazione che non era affatto scontata, visto che dall'altra parte nessun concorrente ha avuto la forza di organizzare un gruppo da contrapporre e che non avevamo l'obbligo del quorum, ma che ci consegnava un dato storico per Sant'Antonio Abate e tra i più alti d'Italia'' concludono la sindaca abatese. (