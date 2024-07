Nappi: da De Luca le pagliacciate, dal Governo i fatti Assegnati alla Campania 388,5 milioni di euro

“Nelle stesse ore in cui va in scena l’ennesima pagliacciata organizzata da De Luca sugli Fsc, il Cipess delibera l’assegnazione a favore della Campania, di 388,5 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per consentire ai Comuni il completamento degli interventi. Le parole, le falsità e le fanfaronate le lasciamo al presidente della Giunta regionale e alla sinistra, il Governo, a cui rinnoviamo il ringraziamento per l’attenzione costante che dimostra verso i nostri territori, rispetta gli impegni e procede con i fatti. Avanti così”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.