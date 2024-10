Il sindaco di Nola si dimette: ecco le motivazioni La lettera protocollata stamane in Comune

Il sindaco di Nola si è dimesso. Carlo Buonauro, ha protocollato nella mattinata di oggi una lettera in municipio nella quale annuncia la sua decisione.

"Non sussistono le condizioni per utilmente proseguire nel solco dei buoni risultati conseguiti sino ad ora soprattutto nei settori delle opere pubbliche, ambiente, cultura, sociale e non ultimo nella riorganizzazione della macchina organizzativa comunale e del suo risanamento finanziario l'azione di guida del governo cittadino atteso che i rapporti con la coalizione non risultano più improntati a principi di correttezza e fiducia.

Decisione maturata in primo luogo in ragione di un consenso elettorale mai tramutatosi, probabilmente anche per limiti caratteriali del sottoscritto, in un supporto reale della città, pur non dovendo le scelte del primo cittadino edonisticamente rincorrere il plauso del cangiante sentimento dell'opinione pubblica.

In secondo luogo ha evidenziato Buonauro - nell'atteggiamento oltremodo ostile e distruttivo della minoranza, pur nel legittimo uso, talvolta eccessivo nei modi e nei contenuti, delle prerogative e delle aspirazioni ribaltonistiche sue proprie, infine nelle già ricordate dinamiche nel rapporto con le forze di maggioranza non sempre caratterizzate dalla sintonia di metodi e obiettivi".