Nappi: basta giochetti, Martusciello pensi a unità centrodestra L'affindo del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"In un momento in cui c’è bisogno di unità di intenti e compattezza, e non certo di protagonismo, vanno limitate uscite a dir poco fuori tema, che rischiano di minare il clima collaborativo all’interno dello schieramento di centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali.

La Lega, come ha fatto bene a sottolineare il vicesegretario federale Claudio Durigon, è un partito nazionale che si pone come unico obiettivo gli interessi degli italiani e la loro difesa, vivano essi al Nord o al Sud del Paese. E per giunta, la Lega, grazie al lavoro straordinario che si sta facendo, si conferma il partito maggiormente in crescita proprio al Mezzogiorno, nella nostra regione, e a Napoli.

Questo, Martusciello che opera a Bruxelles per gli stessi interessi, dovrebbe saperlo". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.