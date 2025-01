Scampia, Ferrante: "Inizia nuova stagione, ora rilanciamo territorio" "Parte il grande progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana"

"Scampia può finalmente guardare al domani: con l’ultimazione dello sgombero delle Vele parte il grande progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di un territorio abbandonato da troppo tempo all’illegalità e al degrado. Inizia una nuova stagione per Scampia, con l’obiettivo di integrare nuovamente i cittadini nel tessuto urbano e sociale.

Un percorso di rinascita reso possibile dal nostro Governo che, con il modello Caivano, vuole liberare le periferie dalla morsa della criminalità restituendo loro dignità e prospettive.

Lo Stato c’è e attraverso la sinergia tra le istituzioni, metterà in campo le politiche di rilancio di un territorio prezioso come Scampia, che è finalmente tornato al centro dell’agenda nazionale”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante