Terzo mandato De Luca, Nappi: tutto va bene, Madama la Marchesa… Così il capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Ennesima puntata della sceneggiata ‘poltronista’ tra De Luca, Pd, e maggioranza varia… Con il certosino uso di espressioni ambigue sembrerebbe che sia tutto chiaro e definito. Forse la colpa è nostra che non siamo avvezzi a interpretare messaggi sibillini, e per questo vorremmo sapere, a integrazione del comunicato che hanno diffuso, chi scenderà in campo, chi sarà il candidato presidente e quali saranno i partiti che lo appoggeranno”. Così in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania