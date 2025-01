De Magistris: "Pronto a ricandidarmi a sindaco di Napoli" "Con me la città è passata da Gomorra alla rinascita culturale e turistica"

"Politicamente parlando, è concreta l'ipotesi che fra meno di due anni mi ricandidi a sindaco di Napoli, perché è stata la mia più grande passione". Lo ha affermato Luigi De Magistris a Termoli (Campobasso) a margine della presentazione del suo libro Poteri Occulti. "Sono orgoglioso di aver trasformato una città nota per spazzatura e Gomorra in un luogo di cultura, rinascita e beni comuni. Ho amministrato Napoli con le mani pulite per 11 anni", ha sottolineato. De Magistris ha ribadito il suo impegno per la politica dal basso rivendicando la sua indipendenza: "Non vivo di politica, sono un uomo libero che non appartiene a nessuno. Questo mi permette di parlare liberamente di certi temi".