Movida, Manfredi: "Non possiamo militarizzare le piazze" Il sindaco su caso Piazza Bellini: "Siamo in democrazia: non possiamo impedire alla gente di uscire"

"Non penso che possiamo militarizzare le piazze, né impedire alle persone di uscire per strada perché siamo in una democrazia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano MANFREDI, a margine della conferenza stampa tenutasi alle Officine San Carlo per l'avvio del progetto "Giovani in scena: scoprire l'arte, i mestieri, il fascino del teatro" promosso dalla UIL nell'ambito del percorso formativo Go Beyond. Tre giorni fa la sentenza del Tribunale che prevede il risarcimento da parte del Comune di Napoli di 230 mila euro complessivi per 7 residenti di piazza Bellini per disturbo alla quiete pubblica. "Anche perché - ha proseguito il sindaco - a tutti piace uscire per strada, anche ai residenti. Perciò, dobbiamo evitare gli estremismi. Dobbiamo, ovviamente contemperare le esigenze, comprendere anche il disagio di chi vive in luoghi centrali che sono spesso oggetto di presenza di persone 24h su 24. Non è un tema di militarizzazione, è un tema di regole". Riguardo le dichiarazioni del vicepresidente Anci Bonajuto sull'assenza di risorse e normative, MANFREDI ha dichiarato che "Bonajuto ha espresso quella che è la posizione di tutti noi. Queste cose (inerenti alla Movida, ndr) sono già avvenute in altre città d'Italia. Chiaramente ci sono norme che sono tra loro contrastanti. Quindi, bisogna trovare il modo migliore per poter contemperare gli interessi di tutti. Per questo servono norme anche a livello nazionale".