Costa: "De Luca? La sua candidatura spacca il fronte progressista" Il vicepresidente della Camera: "Persona troppo intelligente per favorire la destra"

"Ho stima di lui, è una persona troppo intelligente per non mettere in conto che la sua eventuale scelta di scendere in campo può spaccare tutta l'alleanza dell'area progressista a favore dell'area di destra e questo sarebbe un peccato gigantesco ma lo considero fin troppo intelligente per non sapere questo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, a margine della cerimonia sul Giorno della Memoria al Teatro San Carlo di Napoli, a proposito della possibile ricandidatura di Vincenzo De Luca alle Regionali. Costa, a proposito della Regionali, ha spiegato: "Il Patto per Napoli quindi dell'alleanza per il Comune è il perimetro dal quale partire. Per partire da quel perimetro significa anche mettere al centro i progetti per il rilancio della Regione, tante cose sono state fatte molte altre si devono fare. Penso alla sanità è evidente che si deve mettere a mano o ai trasporti, al sistema scolastico, all'ambiente e alle bonifiche, alla sicurezza" ha aggiunto Costa, "E' evidente che su queste cose si deve mettere mano. Se mettiamo al centro il progetto il nome che ne verrà di questa alleanza è a cascata quello di colui o colei che potrà meglio interpretare questa progettualità".