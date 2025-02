Maraio convoca il congresso Psi: dal 21 al 23 marzo a Napoli "Occasione per rilanciare l'opzione riformista"

"A Napoli , dal 21 al 23 marzo, e' convocato il Congresso straordinario del Psi". Lo ha annunciato Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi. "Sarà l'occasione - spiega in una nota - per rilanciare l'opzione riformista che è parte integrante del centrosinistra italiano, e per invitare il Parlamento a promuovere la piena applicazione dell'articolo 49 della Costituzione". Maraio osserva infatti che "nella Seconda Repubblica i partiti si sono trasformati in comitati elettorali e la democrazia interna e' mortificata. I Congressi, unico strumento per consentire ai cittadini di selezionare classe dirigente, sono trasformati in feste di compleanno, quando di celebrano, o in celebrazioni del Capo". "Da Napoli , ha aggiunto, inviteremo Mattarella, prezioso custode della Costituzione e punto di riferimento per la tenuta democratica, a sollecitare i partiti perché le regole di democrazia interna siano rispettate da tutti".