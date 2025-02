Lega Napoli: appello ai consiglieri comunali di Forza Italia alla compattezza "E' il momento di ricompattare il centrodestra"

Stamani si sono riuniti i Consiglieri Comunali di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Gruppo Maresca e Lega/Napoli Capitale, presenti i segretari cittadini di F.I., I. Savastano ed E. Rivellini. M. Nonno era assente ma c'era il Consigliere Longobardi per FDI.

"La riunione, da noi sollecitata, si è svolta perchè siamo alla vigilia delle elezioni Regionali ed è giusto che la città di Napoli, capitale del Mediterraneo, riacquisti la centralità che le spetta e ridiventi Capoluogo di Regione, cosa che con il malgoverno di De Luca, non è avvenuto".

Queste sono le dichiarazioni di Rivellini, Borrelli, Brescia e D'Angelo che aggiungono: "il Consiglio Comunale è centrale in questa battaglia politica e, come auspicato dall'amico e segretario Regionale di F.I., F. Martusciello, è essenziale la sinergia del Centrodestra. Pertanto abbiamo proposto di stabilire insieme le strategie e le regole per la migliore opposizione al Sindaco Manfredi che, pur essendo Sindaco di Napoli, tace e non difende la ns città dalle egemonie salernitane di De Luca. Naturalmente alla luce delle nuove forze in campo, che certificano che la Lega/Napoli Capitale è il primo gruppo dell'opposizione in Consiglio (Lega/Napoli Capitale ha 3 consiglieri, Forza Italia 2, Fratelli d'Italia 1 e Maresca 1) e in rispetto della democrazia, abbiamo chiesto di ragionare amichevolmente su tutte le questioni che il regolamento del Consiglio Comunale assegna alle opposizioni, compresi gli incarichi.

Il Consigliere Longobardi di Fratelli d'Italia ha accettato la proposta ribadendo la centralità del suo partito, mentre Maresca, lasciando la riunione, ha dichiarato che non è legato a nesun partito o schieramento ed è libero di muoversi senza raccordarsi con nessuno. I consiglieri di Forza Italia, che ricoprono tutti gli incarichi dell'opposizione, si sono rifiutati di analizzare i nuovi equilibri dei gruppi comunali e non hanno voluto aprire nessuna discussione, utile a consolidare la minoranza consiliare.

Conoscendoli e stimandoli non pensiamo che sia la paura di perdere "la poltrona" ma una diversa interpretazione politica. Per questo li invitiamo ad ascoltare il loro leader regionale F. Martusciello che giustamente auspica la piena condivisione e collaborazione di tutto il Centrodestra nelle prossime elezioni regionali. E' palese che non è possibile la collaborazione in Regione e l'isolamento in Comune."