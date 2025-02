Nappi: "La Regione torna a organizzare il Festival delle (eco) balle spaziali" In Liguria hanno il ‘Festival della canzone’, qui in Campania da 10 anni ci mortificano...

"Ci stavamo seriamente preoccupando per il silenzio della Regione: da quasi due settimane non si annunciava, per l’ennesima volta, la liberazione totale dei nostri territori dalle ecoballe.

Oggi, complice anche il clima sanremese, non hanno potuto fare a meno di riproporre il solito ritornello che ripetono ormai dal 2016: ci vorranno ancora due anni per rimuoverle completamente.

La colpa per i ritardi? Per De Luca e i suoi, è sempre degli altri. In Liguria hanno il ‘Festival della canzone’, qui in Campania da 10 anni ci mortificano con quello delle (eco) balle spaziali. Si vergognino”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.