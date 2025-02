Trasporto su gomma, Nappi: "1.500 nuovi bus? De Luca nasconde la verità" Dichiarazione del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

“De Luca si vanta di aver fatto acquistare dalla Regione, in questi anni, 1.500 nuovi bus, ma tace su cosa è accaduto in realtà. Oltre l’80% di questi mezzi sono destinati alla provincia di Napoli, dove però, a fornire il servizio di tpl su gomma, per i prossimi 10 anni, non sarà l’azienda regionale dei trasporti. Eav, infatti, con il consenso del presidente pro tempore della Campania, non ha neppure partecipato al bando per l’affidamento di questo servizio. Con la conseguenza che i soldi dei campani - tanti soldi, che sarebbero potuti essere destinati a soddisfare altre necessità dei cittadini - verranno invece utilizzati dalla società (unica partecipante) che si è aggiudicata la gara. Per fortuna che, grazie alla lungimiranza del Governo nazionale, si tratta almeno di un’azienda, Busitalia, controllata da Ferrovie dello Stato. Ma, in ogni caso, il campione della lotta all’autonomia differenziata si è esibito in un enorme trasferimento di fondi dalla Regione allo Stato e non viceversa, come noi pensiamo debba avvenire e come dovrebbe essere, in quanto gli acquisti sono stati effettuati con fondi della Comunità europea. Siamo comunque in presenza di un uso distorto delle risorse pubbliche - di dubbia legittimità - per il quale avvieremo nei prossimi giorni le relative e opportune azioni a tutela della nostra terra”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.