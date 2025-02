Terremoto, Manfredi: "Sciame sismico rientra in logica fisiologica bradisismo" "Monitoriamo tutte le strutture: fenomeno esiste da secoli, dobbiamo conviverci"

"Lo sciame sismico di questi ultimi giorni rientra, come sottolineato dall'Osservatorio Vesuviano, nella dinamica fisiologica del bradisismo nei Campi Flegrei. La percezione di maggiore intensità è dovuta al fatto che l'epicentro è più vicino alla città di NAPOLI". E' quanto scrive sui social il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, in merito alle scosse che si sono registrate nella giornata di ieri e nella notte ai Campi Flegrei avvertite anche dalla popolazione del capoluogo. "Stiamo monitorando con grande attenzione tutte le strutture, facendo costanti ispezioni con tutta la strumentazione apposita - prosegue il sindaco -. Abbiamo un comitato operativo che è permanentemente convocato in Prefettura e tecnici costantemente dispiegati sul campo. Non si rilevano motivi di preoccupazione e allarme rispetto alla sicurezza delle strutture. Sto seguendo personalmente la situazione e sono vicino ai cittadini: comprendo la loro preoccupazione, è naturale, ma il bradisismo è un fenomeno che esiste da secoli ed è, soprattutto per alcune zone, un fenomeno con il quale occorre imparare a convivere. Oggi possiamo farlo con maggiore serenità grazie agli strumenti di prevenzione e di sicurezza disponibili". "Da parte nostra - le conclusioni del sindaco - l'impegno massimo per continuare a investire nella prevenzione e nell'adeguamento sismico delle strutture pubbliche".