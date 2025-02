Campi Flegrei, Borrelli: "Musumeci parla di Sanremo invece che di bradisismo" Il deputato: "Il ministro si occupi del terremoto: non è mai venuto sul territorio"

"La popolazione dei Campi Flegrei e della città di Napoli vive giorni di grande ansia e paura a causa della crisi bradisismica, con scosse che hanno raggiunto magnitudo 3.9. Eppure, il Ministro della Protezione Civile Musumeci sembra più interessato a parlare di Sanremo e di cibo piuttosto che affrontare le emergenze del Paese. Vorrei chiedere al Ministro di occuparsi, oltre che dell'ottima pasta di Militello e del festival di Sanremo, anche dei terremoti nell'area flegrea e dell'alluvione sull'isola d'Elba. Non lo abbiamo mai visto sul territorio dei Campi Flegrei durante le crisi, né si è fatto sentire. I cittadini chiedono e meritano almeno delle risposte. Venga a riferire in aula. Ci dica cosa si ha intenzione di fare e a che punto sono i finanziamenti per gli interventi di messa in sicurezza e per i piani di fuga." Così in una nota Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS.