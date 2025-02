Agricoltura, Pierro: "Lega contro concorrenza sleale" Intervento del deputato della Lega

"Il settore dell'ortofrutta ha visto una significativa riduzione della qualità e della resa produttiva delle colture, come quelle del kiwi e delle pere. Per questo abbiamo stanziato 15 milioni per il primo comparto e 4 per il secondo. Non possiamo e non dobbiamo abbandonare i nostri agricoltori che si trovano di fronte sfide, spesso non eque, come quella della concorrenza sleale (sia dentro che fuori l'Ue). Per esempio, spesso si trovano a dover concorrere con paesi che operano con regole mento restrittive. Dobbiamo trovare soluzioni migliori per tutelare la produzione - rispettando sempre la sicurezza alimentare - con interventi fattivi. I prodotti made in Italy vantano una qualità invidiabile: il prezzo non può essere l'unico parametro quando sul mercato abbiamo merce estera di bassissima qualità". Così il deputato della Lega Attilio Pierro durante in question time al ministero dell'agricoltura