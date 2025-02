Palazzo Regione, Nappi: De Luca, da cacicco a faraone Così il capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Stamattina abbiamo assistito al tentativo di upgrade di Vincenzo De Luca che, sul finire della sua modesta esperienza di presidente della Campania, prova a trasformarsi da cacicco salernitano in faraone ‘simil-egiziano’". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"Che altro senso può darsi alla presentazione di due autentiche piramidi se non quello di dare sfogo al suo incontenibile ego, e a celebrare il proprio desiderio di stagliarsi nel panorama della politica con il suo strumento preferito, i mattoni in pila? Tuttavia, questa opera non ci risulta prevista e tantomeno autorizzata da alcuno strumento urbanistico comunale vigente.

Quindi ad oggi esiste soltanto il progetto redatto dal prestigioso studio architettonico internazionale ‘Zaha Hadid’. Chiederemo di conoscerne il costo effettivo e con quali atti sono state appostate le cifre necessarie ad un piano di cui, ad oggi, si sa nulla rispetto alla reale fattibilità".