I Radicali in piazza a Napoli con la comunità ucraina Domenica una manifestazione per la difesa della democrazia

I Radicali Italiani hanno annunciato la loro adesione alla manifestazione che si terrà domenica 23 febbraio a Napoli, in piazza Plebiscito, a partire dalle ore 14. La protesta è organizzata dalla comunità ucraina residente in Italia, e avrà come obiettivo la difesa della democrazia e il sostegno all’Ucraina nel contesto del conflitto in corso con la Russia.

Filippo Blengino, segretario nazionale di Radicali Italiani, e Bruno Gambardella, presidente del Comitato nazionale, hanno dichiarato con forza il loro disappunto verso la politica estera degli Stati Uniti e dell’Europa, accusandoli di "inginocchiarsi davanti a Vladimir Putin" e di essere pronti a negoziare sull'Ucraina. "Oggi, mentre gli Stati Uniti e l'Europa sembrano barattare il futuro del mondo per opportunismo, noi non dimentichiamo. La storia ha già mostrato dove conduce questa strada", hanno sottolineato i leader radicali.

Secondo Blengino e Gambardella, è urgente che l'Europa si faccia sentire con una voce forte e unita, affinché non si ripeta una "nuova versione del patto Molotov-Ribbentrop", che avrebbe messo in pericolo la democrazia mondiale. "Ora o mai più. L'Europa deve alzare la sua voce, quella degli Stati Uniti d’Europa", hanno aggiunto.

I Radicali Italiani partecipano alla manifestazione per esprimere solidarietà al popolo ucraino e ribadire il loro impegno nella difesa dei valori democratici contro ogni forma di tirannia. La manifestazione di domenica rappresenterà un momento di unità per chi sostiene la causa dell'Ucraina e lotta contro l’aggressione russa.