Dimissioni in blocco a Giugliano in Campania: la presa di posizione del Pd Un atto politico molto forte che conclude una fase complessa per il comune

"La decisione del sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, e di 19 consiglieri comunali, di mettere fine anticipatamente all'esperienza amministrativa dopo quasi quattro anni di governo, rappresenta un atto politico molto forte che conclude una fase complessa per il Comune e apre una nuova prospettiva per la città.



In questi anni i risultati molto significativi conseguiti sul versante della rigenerazione urbana e dello sviluppo del territorio e in molti settori amministrativi, sono stati ottenuti grazie al generoso impegno del gruppo consiliare del Pd e del sindaco, a cui rinnoviamo la nostra fiducia e la nostra volontà di costruire insieme a lui e alle forze della coalizione un progetto di governo per il futuro della città.



Il Pd è impegnato a costruire le migliori condizioni per garantire massima legalità e buon governo a Giugliano, allontanando ogni incertezza o sospetto che possa incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, per rilanciare un rinnovato impegno comune di partecipazione e ascolto delle migliori energie del territorio e aprire una nuova stagione per la città."

La nota è a firma di A. Misiani - Commissario Pd Campania, G. Annunziata - Segretario metropolitano Pd Napoli, G. Bocchino - responsabile enti locali Pd Napoli, F. Dinacci - commissario Pd Giugliano.