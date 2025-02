Centrosinistra, Avs a Pd e M5s: "Basta ambiguita' sulla coalizione" L'appello lanciato dal capogruppo di Avs al Senato, Peppe De Cristofaro

"Sono sgomento nell'assistere a quello che sta accadendo in queste settimane e in questi giorni, con la formazione di una vera e propria internazionale nera, della quale fa pienamente parte il governo Meloni. Dinanzi a questo salto di qualita', dobbiamo lavorare senza ambiguita' alla costruzione di una coalizione democratica e progressista che possa rappresentare per questo Paese un'alternativa".

E' l'appello lanciato dal capogruppo di Avs al Senato, Peppe De Cristofaro, aprendo la seconda e ultima giornata della prima Conferenza nazionale delle elette e degli eletti di Avs, che si svolge a Napoli.

"Dobbiamo dirlo con chiarezza al Pd e al M5s - chiarisce De Cristofaro - nessuno si sogni di riproporre nel Paese lo stesso disastro che si e' determinato alle Politiche di due anni fa, quando la scellerata divisione delle forze progressiste ha favorito la vittoria di Meloni e quello che sta accadendo oggi in Italia. Noi, per quanto riguarda Avs, ci sentiamo fino in fondo il cuore di questa coalizione democratica e progressista e pensiamo che il tema dell'alternativa a questa destra riguarda il presente e il futuro del Paese".

L'esponente di Avs rivolge questo "invito" alle altre forze di centrosinistra che condividono l'opposizione al Governo, evidenziando come, a suo avviso, "non siamo piu' davanti al centrodestra di una volta, ma a un salto di qualita', a un'altra destra, a un'altra posta in gioco. Sono in discussione i fondamenti stessi della Repubblica democratica e la risposta dev'essere ad altezza di questa sfida", conclude.