Caldoro lascia e lancia Cirielli: "E' il miglior candidato per il centrodestra"

Caldoro lascia lo scranno di consigliere regionale. Un gesto politico del capogruppo dell'opposizione che in conferenza ne spiega le motivazioni: non sarà candidato e, in una fase di campagna elettorale per le regionali, la priorità è favorire il centrodestra

"Siamo agli ultimi sette mesi di legislatura, e l'opposizione avrà un ruolo fondamentale nel bilancio finale. Ma il resto della legislatura sarà dedicato alla campagna elettorale, e io non sono candidato. Rimanere sarebbe un errore, significherebbe bloccare energie. Non ho bisogno di una poltrona per fare politica, e credo che chi non si ricandida debba fare spazio ad altri". Caldoro ha anche evidenziato come la sua uscita permetta a una nuova consigliera del centrodestra di entrare in Consiglio, portando energie e dinamismo, oltre a rafforzare il movimento elettoralmente.

"Io non faccio il candidato - ha dichiarato - non ha senso che rimanga in Consiglio regionale. Non ho bisogno di avere una poltrona per forza per far politica. E credo sia il momento che chi non si ricandida, è giusto che faccia altre scelte e dia spazio. Il capo dell'opposizione se ne deve assumere la responsabilità, sarebbe strano rimanere con questi presupposti. Tra l'altro tu cosa fai? dai una mano al centrodestra perché allarghi. Ma non solo perché subentra una consigliera del centrodestra, sicuramente rispetto a me candidata. E quindi è evidente che sono energie in più, non solo di dinamismo o di capacità di incidere sul territorio ma anche elettorali. E non bisogna togliere al centrodestra neanche un voto. In questo spirito la responsabilità è quella di dar spazio che non è un modo per uscire fuori dalla politica".

A margine della conferenza, Caldoro è stato interpellato dai giornalisti riguardo alle prossime elezioni regionali in Campania. In merito alla scelta del candidato del centrodestra, ha dichiarato: "Cirielli (Fdi), Martusciello (FI) e Zinzi (Lega) sono tutti di pari dignità e validi per la candidatura alla Regione". Tuttavia, Caldoro ha espresso una preferenza per Edmondo Cirielli, sottolineando che "è il capo del partito più forte, ha un curriculum amministrativo di grande esperienza e attualmente è viceministro degli Esteri". Nonostante questo, ha precisato che "tutti e tre potrebbero essere validi candidati, e non escludo la possibilità di una candidatura proveniente dalla società civile, come quella del ministro Piantedosi, che ha declinato l'offerta".

Critiche invece per De Luca: " "De Luca - attacca CALDORO - non ha mai vinto, ha vinto per finta. Ha vinto perché è fortunato perché l'unica volta che doveva vincere con me ha perso. La seconda volta ha vinto per il tradimento dell'onorevole De Mita e del suo partito che l'ultima notte gli dà i voti necessari in un accordo di potere. La terza era già fuori, con 15 punti di distacco, il centrosinistra era sotto di 15 punti. Poi c'è stato il covid. Quindi l'attuale presidente di Regione ha vinto con un tradimento e ha vinto, purtroppo, con una grande tragedia".