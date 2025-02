Cirielli: "Nuova sede Regione? Meglio recuperare edifici storici" E il viceministro non esclude di scendere in campo: "Se necessario ci sarò"

"Per fare una nuova sede del governo regionale in Campania avrei preferito recuperare palazzi storici, abbandonati. Probabilmente aveva molto più senso invece di costruire edifici nuovi". Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni e possibile candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, commentando il progetto dei nuovi edifici presentato dal governatore in carica De Luca. "Io penso sinceramente - ha detto a margine della premiazione dei 50 studenti degli Istituti Superiori di Napoli al progetto "Fly Week: volo e legalità - laboratorio culturale" al Teatro Casa don Guanella di Napoli - che con tutti i guai che abbiamo in Regione Campania il tema centrale non sia fare nuove costruzioni e consumare suolo. Recuperare palazzi storici probabilmente aveva molto più senso. L'idea di costruire cose nuove viene dalla manina di De Luca che anche su Salerno ha portato avanti queste sue idee, costruendo Piazza della Libertà su cui noi facemmo anche ricorso, perché era troppo alto. Quel palazzo a Salerno era meno alto di questi, ma il tema centrale è che secondo me bisogna fare progetti che si innestino urbanisticamente e soprattutto che non stravolgano la storia e l'identità delle città. Certo esistono anche super architetture moderne che possono rappresentare un segno, ma mai un super palazzone. Comunque poi lo vedremo nel concreto, quando vinceremo le regionali". Sulle elezioni in Campania Cirielli sottolinea anche che "è chiaro che il disastro arriva dal PD prima ancora di De Luca, perché è facile ora da parte del PD scaricare tutta la colpa sul governatore, quando loro lo hanno affossato lavorando insieme con lui in maniera negativa per la Campania. Così come bisogna denunciare anche il comportamento vergognoso dei Cinque Stelle che hanno fatto una finta opposizione, alla fine come si dice qua a Napoli si sono 'apparati'. Dall'inizio in questa legislatura regionale hanno promesso che avrebbero cambiato tutto, ma invece hanno solo cambiato il loro stile di vita grazie all'aiuto di De Luca".

Quanto al suo possibile impegno Cirielli dice: "Sono pronto come lo sono Martusciello e Zinzi: il centrodestra è unito. Vedremo quale partito dovrà esprimere la candidatura: io sono un uomo di territorio, se necessario ci sarò"