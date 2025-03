Borghi, Manfredi: "Aree interne sono la grande sfida per l'Italia" Il presidente Anci al convegno su Recovery Plan e rigenerazione dei borghi italiani

I borghi rappresentano "un tema strategico per il futuro del Paese. Parlare di borghi non significa parlare di cose piccole, in realtà rappresentano la spina dorsale del sistema delle aree minori, che sono una delle grandi sfide che il nostro Paese ha davanti". Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, intervenendo all'incontro "Recovery plan Ue nella cultura. La rigenerazione dei borghi italiani" evento promosso da ministero della Cultura, Invitalia, Associazione Civita. L'incontro - a partire da un'analisi comparata dell'utilizzo dei finanziamenti del Pnrr nel settore della Cultura e del Turismo da parte di Italia, Francia, Spagna e Portogallo - è dedicato al tema della rigenerazione e promozione dei borghi italiani, con particolare riguardo a quelli finanziati attraverso le Linee A e B dell'Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" del Ministero della Cultura. Sicuramente, ha aggiunto Manfredi, "il lavoro che si sta facendo sul Pnrr, in particolare le misure sulla cultura, è un lavoro soddisfacente. I numeri ci dicono che le cose stanno andando bene, possono andare sempre meglio, però stanno andando bene. Il tema dei borghi noi lo vediamo come un elemento fondamentale proprio per cercare di riequilibrare il fenomeno dell'urbanizzazione. Chiaramente le città garantiscono più servizi, c'è più densità di opportunità, c'è più velocità e quindi questo timore di desertificazione che infatti sta avvenendo rappresenta un grande problema, perché significa perdere un pezzo del Paese, ma significa anche perdere un valore economico importante".