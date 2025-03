Manfredi: "Non possiamo escludere che ci siano altre scosse così forti" Campi Flegrei, il sindaco di Napoli: "Sistema interamente monitorato"

"Questo è un processo in corso da molti mesi, quindi non possiamo escludere che nelle prossime ore o nei prossimi giorni ci possano essere altre scosse di questa entità. Il sistema è interamente monitorato e siamo organizzati da tempo per fare in modo che anche in presenza di questi eventi possa esserci assistenza alla popolazione, che si spaventa e si riversa per strada": così a Rtl 102.5 il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo la forte scossa in nottata. "Questi eventi sono ripetuti e superficiali, si risentono nell'area di qualche chilometro rispetto alla zona epicentrale. Questo evento, invece, si è sentito anche a Napoli perché l'epicentro era più vicino alla città e chi lo ha vissuto da Napoli ha percepito maggiormente l'accelerazione. Questo ha determinato una percezione più forte da parte dei cittadini. Abbiamo chiuso le scuole nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, dove stamattina faremo i controlli", ha concluso Manfredi.