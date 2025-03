Sorrentino: "Bene Geolier: italiani siano solidali con Napoli e non ironici" Il vicepresidente del consiglio comunale di Napoli: "Giovane artista, si è preso responsabilità"

"Le parole di Geolier che invita gli italiani ad essere solidali e non ironici, non sono solo una reazione, ma un atto di resistenza culturale.

In un Paese dove la discriminazione territoriale è ancora accettata, dove il dolore di Napoli viene banalizzato, meno male che un giovane artista si è assunto la responsabilità di dire ciò che troppi tacciono.

Non basta solo indignarsi, bisogna anche schierarsi. Ci si scandalizza – giustamente – per altre forme di razzismo, ma quando si tratta di Napoli e del Sud tutto diventa lecito: il dolore diventa sarcasmo, la paura diventa oggetto di scherno, il dramma di un popolo diventa pretesto per l’odio. È inaccettabile. La preoccupazione dei napoletani è sacra. Di fronte a un fenomeno complesso come il bradisismo, chi vive qui ha diritto a risposte chiare, informazioni trasparenti e comunicazioni tempestive. Le istituzioni a tutti i livelli devono fare il massimo per informare i cittadini su cosa sta accadendo e su quali misure di sicurezza stanno adottando. Perché le contromisure vanno adottate e con urgenza. I timori non vanno alimentati né ignorati: vanno gestiti con serietà. Napoli non è una battuta, né un bersaglio. Da anni, con “Difendi la città”, lotto contro chi denigra la dignità di Napoli e dei napoletani e oggi ribadisco che tutelare questa città e chi vi abita significa anche pretendere che sia rispettata. Da tutti". Lo riferisce in una nota la vicepresidente del Consiglio comunale, Flavia Sorrentino.