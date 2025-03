Campi Flegrei, De Luca: "Stop mutui per abitanti e attività commerciali" Il governatore:" Faremo richiesta al Governo. Pozzuoli? Il comune sta facendo miracoli"

- "Credo che a questo punto i Comuni devano fare un censimento attento degli orientamenti delle popolazioni che sono interessate più direttamente all'allontanarsi, poi alla fine possiamo fare un punto su questa situazione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla, situazione sismica dei Campi Flegrei, dove parte della popolazione chiede di essere allontanata, in particolare dal quartiere partenopeo di Bagnoli. "Evidente - ha detto - non è un tema semplice. Se parliamo di evacuazione di migliaia di persone, cominciamo davvero a entrare su una materia che richiederà l'impegno straordinario, non solo dell'Italia, ma in questo caso anche dell'Europa. Non è che si possono mettere sotto le tende migliaia di persone, chiaro che bisogna immaginare poi operazioni complesse. Però si possono immaginare anche cose molto significative. Abbiamo aree interne che vengono quasi allo spopolamento. Possiamo vedere di fare delle cose ma occorrerà a questo punto parlare con l'Europa perché da soli non ce la facciamo".

- "Faremo con maggiore forza questa richiesta sui mutui per gli abitanti dell'area dei Campi Flegrei. Credo che almeno per le attività economiche inserite nell'area a rischio perimetrata sia ragionevole sospendere, per chi ha dei mutui per la casa, il pagamento delle rate e per le attività commerciali artigianali i pagamenti dei contributi . È un piccolo aiuto - ha detto De Luca a margine della presentazione del Campania Teatro Festival 2025 - perché si stanno determinando cali anche nelle attività economiche. Stiamo seguendo, e questa è una cosa che ha anche un grande valore simbolico, un investimento enorme che intende fare a Pozzuoli la Prysmian. L'azienda è, credo, il primo produttore al mondo di cavi sottomarini e ha bisogno di realizzare un altro impianto per realizzare cavi di ultima generazione e intende farlo a Pozzuoli, dove c'è anche il molo a cui attraccano le navi. Per dare un ulteriore elemento di fiducia, per dire che la vita continua"

- "Pozzuoli è un Comune che sta facendo miracoli per dare una mano ai suoi concittadini, quindi è particolarmente meritevole".Ha proseguito Vincenzo De Luca "ci sono compiti specifici per le diverse istituzioni. La protezione civile è responsabilità, innanzitutto, dei Comuni". "Noi della Regione - ha spiegato - abbiamo creato in tempi rapidissimi una struttura che non è di accoglienza, ma di primo incontro, perché abbiamo visto le immagini dei cittadini di Bagnoli che erano un po' allo sbando, non avevano riferimenti, ed è un'iniziativa che va perfino al di là delle competenze della Regione. Poi aggiungiamo anche un'assistenza psicologica che sarà data per tre giorni alla settimana sia a Bagnoli che a Pozzuoli, dove il sindaco Manzoni ci ha detto di avviare questo servizio, anche se stiamo valutando la possibilità di impegnare la Asl Napoli2".