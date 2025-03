Tensione davanti sede consiglio comunale: due agenti municipale feriti Contatto tra Polizia Locale e Manifestanti. Cilenti: "Basta violenza"

Momenti di tensione questa mattina davanti alla sede del Consiglio comunale di Napoli. Un gruppo di manifestanti, secondo quanto riferisce il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha tentato di occupare l'ufficio di via Verdi. Due poliziotti municipali, secondo quanto si è appreso, sono stati travolti nella calca e rimasti feriti. "Condanno fermamente - dice Cilenti - le aggressioni subite questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale in servizio a Via Verdi, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito dell'ennesimo tentativo di occupazione da parte di manifestanti. È giunto il momento di dire basta: simili azioni non sono più tollerabili. Il sacrosanto diritto di manifestare deve sempre essere garantito, ma non può mai trasformarsi in violenza né compromettere la sicurezza e l'integrità fisica delle persone. Nessuna causa, per quanto legittima, può giustificare atti di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine, il cui compito è tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza di tutti i cittadini". "Esprimo la mia più sincera solidarietà agli agenti coinvolti negli scontri e auspico che episodi di questo genere non si ripetano mai più. L'amministrazione comunale e la comunità tutta devono con fermezza prendere le distanze da ogni forma di violenza, riaffermando i principi di legalità e rispetto reciproco", conclude Cilenti.