Muscarà: "De Luca vuole fare campagna elettorale sul bradisismo" La denuncia della consigliera regionale indipendente

"De Luca adesso vuole salvare la pelle e continuare a gestire la Regione Campania facendo campagna elettorale sull’emergenza bradisismo, esattamente come fece con il Covid. Ricordate le ‘carte Covid’, le tesserine per cui è stato anche condannato? O i moduli abbandonati all’Ospedale del Mare? Anche allora si era posto come il risolutore con i suoi proclami da ‘lanciafiamme’, ma alla fine faceva solo i suoi interessi. Ora, con l’emergenza sismica nei Campi Flegrei, ripete lo stesso schema: dopo anni di inerzia, si propone come il salvatore della situazione, ma la verità è che ha ignorato ogni proposta di prevenzione e gestione del rischio” - denuncia la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà.



Il progetto convivenza Vesuvio, che prevedeva un modello di prevenzione e gestione del rischio per le zone a rischio vulcanico, andava esteso anche ai Campi Flegrei.

Lo avevo portato in Commissione, i colleghi della Commissione Ambiente lo avevano ascoltato, lo stesso De Luca ne era stato informato. Eppure è rimasto tutto lettera morta. Adesso, in piena emergenza, si inventa il trasferimento forzato della popolazione in altre regioni senza alcuna programmazione seria.

Non è solo una sparata elettorale, è una vera e propria presa in giro. La sua ipocrisia si manifesta in tutta la sua evidenza quando, con una mano, vuole negare mutui a chi investe nei Campi Flegrei e, con l’altra, pochi mesi fa ha approvato una norma che consente nuove costruzioni in zona rossa, autorizzando persino 350 nuovi alloggi a Bacoli. Questa è la solita politica degli imbrogli: prima ignora il problema, poi si presenta come il salvatore e, nel frattempo, alimenta il caos per tornaconto personale. Non possiamo permettere che la sicurezza dei cittadini diventi l’ennesimo spot elettorale di De Luca" - conclude Muscarà.