Campi Flegrei, Vietri (FdI): bene l'azione del Governo per il territorio A proposito dello stanziamento di fondi per la sicurezza sismica alle aree colpite

Il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri ha commentato positivamente l'azione del Governo Meloni riguardo al fenomeno della vulnerabilità sismica nell'area dei Campi Flegrei, sottolineando l'impegno del Governo per affrontare l'emergenza con ingenti risorse e interventi mirati.

Vietri ha ricordato che già nel 2023, con uno stanziamento di 52 milioni di euro, il governo ha avviato attività di ricognizione delle principali criticità sismiche e ha fornito strumenti alle amministrazioni locali e alla popolazione per gestire il rischio. Inoltre, dopo il terremoto del 20 maggio 2024, il governo ha autorizzato un fondo di 20 milioni per il 2024, con una previsione di 15 milioni per ogni anno dal 2025 al 2026, per la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici privati danneggiati.

Inoltre, la Legge di Bilancio ha stanziato 100 milioni di euro per il quinquennio 2025-2029, destinati alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato residenziale.

Vietri ha poi sottolineato come la sicurezza dei cittadini dei Campi Flegrei sia una priorità assoluta per il Governo, e ha criticato le forze politiche di centrosinistra, accusandole di aver sottovalutato la gravità della situazione durante i loro anni al governo. "Piuttosto che criticare, la sinistra dovrebbe ringraziare il Governo Meloni che ha finalmente posto l'attenzione su questa enorme problematica", ha dichiarato Vietri, rispondendo alle critiche del Pd e del M5S.