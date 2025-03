Manfredi: ruolo dei sindaci cruciale nella lotta alla mafia Il sindaco di Napoli e presidente Anci a Trapani per ricordare le vittime innocenti

"Le mafie, entità radicate e pervasive, continuano a infiltrarsi in ogni ambito della nostra società, dall'economia alla politica, condizionando profondamente la vita di individui e comunità. La loro forza risiede nella capacità di mutare, di sfruttare le fragilità del sistema e di tessere reti oscure di complicità e omertà. La lotta contro le mafie è un impegno arduo e costante, che richiede la partecipazione attiva e consapevole di ogni cittadino. Noi sindaci, istituzioni in prima linea a contatto con i cittadini, abbiamo un ruolo cruciale in questa battaglia”.

Lo ha evidenziato il presidente di Anci Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervenendo a Trapani alla XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. Per Manfredi “è fondamentale conoscere, comprendere e informarsi, perché la sfida non può limitarsi alla repressione, ma richiede attività di prevenzione, educazione alla legalità e promozione di una cultura basata sul rispetto dei valori democratici. Noi sindaci - ha aggiunto il presidente Anci - siamo chiamati a promuovere quotidianamente la cultura della legalità, attraverso azioni concrete, e a contrastare ogni forma di illegalità e sopruso”. Infine, Manfredi ha inviato “un ringraziamento speciale a Don Luigi Ciotti e ai volontari di Libera, il cui impegno quotidiano ci ricorda che la lotta alle mafie è una battaglia di civiltà, una battaglia per la democrazia e per il futuro del nostro Paese".