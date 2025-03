Mediterraneo, Piantedosi: "Faremo a Napoli il summit dei ministri" L'evento ad aprile

Sara' Napoli a ospitare, il prossimo aprile, il Med five, l'incontro che riunisce i ministri dell'Interno di Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista a "Il Mattino". "Ho voluto che si facesse a Napoli per avviare una grande riflessione non solo sui temi del contrasto all'immigrazione irregolare, ma anche in relazione alle prospettive del futuro economico del nostro Paese in una proiezione euro-mediterranea anche alla luce dello scenario geopolitico internazionale", ha spiegato il ministro, secondo cui "bisogna fare affidamento sulla Campania perche' ha dei margini di crescita importantissimi.

L'evento puo' rappresentare l'avvio di un percorso che fa di Napoli la capitale italiana nel Mediterraneo e della proiezione dell'Italia e dell'Europa verso quello che e' lo scenario geopolitico dei prossimi decenni. La sicurezza incide sulle potenzialita' economiche della citta': anche per questo la vitalita' economica di Napoli e di tutta la Campania merita di essere protetta e accompagnata", ha aggiunto Piantedosi.