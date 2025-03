Psi: Enzo Maraio rieletto segretario "Ora opposizione compatta" "Vogliamo un centrosinistra unito e aperto a istanze riformiste"

Enzo Maraio è stato rieletto per acclamazione segretario nazionale del Psi al termine del congresso straordinario tenutosi a NAPOLI. "Il 'primum vivere' - ha sottolineato il leader dei socialisti italiani - antica lezione di Bettino Craxi, è ormai acquisito. Il congresso straordinario di NAPOLI certifica che il Psi c'è, che i socialisti sono tornati protagonisti nel centrosinistra italiano. Le presenze, ai nostri lavori, della nostra amica e compagna Elly Schlein, e del leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, dei rappresentanti di Iv, Borghi, di Azione, Rosato, di Fratoianni e Bonelli, di Riccardo Magi per Piu Europa, confermano che ci siamo, che abbiamo le carte in regola per proporci come protagonisti nell'azione della costruzione dell'unità". "Vogliamo - ha spiegato Maraio - un centrosinistra unito ed aperto alle istanze riformiste. Per noi l'unità non è inseguire formule ma rilanciare sui temi. Nei nostri lavori abbiamo lanciato un piano caso articolato in cinque punti, per i giovani e le famiglie. L'Istat racconta che esiste un deficit di case in Italia, mancano circa mezzo milione di case. Il nostro piano prevede il recupero degli attuali alloggi inagibili, mutui con tasso agevolati per le giovani coppie, una nuova applicazione della Legge 167, anche per i comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, il recupero aree dismesse da destinare a edilizia convenzionata". Per Maraio "sarà centrale riportare nella sinistra italiana il tema sicurezza delle imprese e delle famiglie. Per noi unità significa fare, ancora insieme, la battaglia sul salario minimo, sulla scuola e la sanità pubblica, sui diritti civili mai staccati dai diritti sociali". "E' su questo metodo - ha aggiunto - che ci candidiamo anche in Campania ad essere centrali nella costruzione dell'unità. Il modello di Gaetano Manfredi, da tutti riconosciuto, ed il buon governo del presidente De Luca dovranno essere i punti di partenza di una nuova stagione. Noi ci crediamo davvero e non ci rassegniamo alla logica dei tifosi, dei costruttori di veti. La via della politica ci farà costruire un percorso vincente in Campania".