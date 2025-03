Regionali, primi sondaggi: campo largo avanti. Piacciono Fico e Piantedosi Centrosinistra in vantaggio con o senza De Luca

Regionali, è già tempo di sondaggi in Campania. In quello commissionato a Youtrend e riportato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il campo largo è avanti rispetto al centrodestra sia in caso di sfida secca sia nel caso si presenti un candidato che faccia riferimento al governatore uscente De Luca. Bene chiarire che nelle interviste non è stato testato direttamente De Luca ma solo un candidato eventualmente a lui collegato. Senza lo "sceriffo" la vittoria del centrosinistra sarebbe più netta rispetto all'ipotesi con De Luca, che racimolerebbe quasi il 22%. E' stato anche chiesto chi possa essere il candidato presidente ideale tanto nel campo largo che nella coalizione che attualmente governa il paese. Nel centrosinistra la spuntano l'ex presidente della Camera Fico e Manfredi ma piacciono anche Ruotolo e Costa mentre nel centrodestra assistiamo a un testa a testa tra il ministro Piantedosi e il viceministro Cirielli. Più staccati Martusciello e Zinzi.