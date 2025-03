Fratelli d'Italia: Arianna Meloni e Giovanni Donzelli a Napoli Il partito Fratelli d'Italia celebra la sua prima festa a Napoli, un evento intitolato "Aura Neapolis"

Questo fine settimana, il partito Fratelli d'Italia celebra la sua prima festa a Napoli, un evento intitolato "Aura Neapolis", che si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo sul lungomare, alla Rotonda Diaz. L'iniziativa, presentata oggi dal presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, Marco Nonno, e dal vicepresidente Luigi Rispoli, si propone non solo come una festa, ma anche come un'importante occasione di dialogo e confronto su temi fondamentali per la città di Napoli e il Sud Italia.

Il programma della due giorni include numerosi eventi, tra cui il panel "Giovani e violenza", che vedrà la partecipazione della presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, e del direttore del carcere minorile di Nisida, Gianluca Guida, previsto per sabato alle 19:00. Un altro appuntamento significativo sarà il dibattito su "Napoli capitale europea dello sport 2026", con gli interventi del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, in programma domenica alle 11:00.

L'evento di chiusura, previsto per domenica mattina, vedrà la partecipazione di Arianna Meloni, responsabile nazionale per le adesioni e la segreteria politica di Fratelli d'Italia, e Giovanni Donzelli, responsabile nazionale per l'organizzazione del partito, oltre al viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

"‘Aura Neapolis’ non sarà solo una festa, ma un'occasione per discutere del presente e del futuro della città e del Sud Italia. Con esperti e rappresentanti politici, tratteremo temi cruciali per il rilancio del nostro territorio, anche in vista delle elezioni regionali", hanno dichiarato Nonno e Rispoli, sottolineando l'impegno di Fratelli d'Italia nel proporre soluzioni concrete per migliorare la vita dei cittadini napoletani, creando una città più vivibile, sicura e prospera.