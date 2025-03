Sanita Campania, De Luca: "Primi per liste d'attesa: sfida vinta" Il governatore: "Invitato ministro Schillaci a evento per sei maggio". E annuncia "Nuovo Santobono"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha risposto alle critiche del vice premier Matteo Salvini sulle liste d'attesa, annunciando un evento nazionale a Napoli per il 6 maggio. In tale occasione, De Luca intende dimostrare che la Campania è la prima regione in Italia per la rapidità delle risposte sanitarie, garantendo visite entro 10 giorni per le prestazioni urgenti.

Parallelamente, De Luca ha presentato il progetto di ristrutturazione dello stadio Collana nel quartiere Vomero di Napoli. L'intervento, finanziato con 63 milioni di euro dalla Regione, prevede la realizzazione di nuove tribune, palestre, un campo da calcio a norma per la Lega Pro, una pista di atletica per eventi internazionali e un parcheggio interrato.

Liste d'attesa: la sfida di De Luca

De Luca ha ribadito l'obiettivo di rendere la Campania la prima regione per l'efficienza delle liste d'attesa entro il 2025. Ha inoltre invitato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, all'evento del 6 maggio per discutere dell'uscita della Campania dal piano di rientro sanitario.



E il governatore ha poi parlato del progetto per il nuovo Santobono: "Il nuovo Santobono è un'altra bella grande sfida, in questo momento noi concentriamo nella città di Napoli investimenti per quasi 3 miliardi di euro, tra trasporti, sport e sanità. Questo del Santobono è un intervento a cui tengo particolarmente, stiamo parlando dei bambini, stiamo parlando in qualche caso di oncologia pediatrica, ci sono situazioni che sono veramente strazianti".

"Vogliamo realizzare - ha detto De Luca - un ospedale pediatrico completamente nuovo. Avverrà a 200 metri dall'Ospedale del Mare, con un'area di parcheggio, ma soprattutto con una qualità della progettazione che è davvero straordinaria. Il progettista De Pineda sarà qui la settimana prossima, presenteremo con un rendering, anche un progetto che è bellissimo, ma soprattutto ci avviamo a realizzare l'ospedale pediatrico più moderno, più attrezzato d'Italia e forse d'Europa per quanto riguarda le nuove tecnologie. Dovendo costruire un nuovo ospedale chiaro che utilizzeremo tecnologie di ultimissima generazione, intelligenza artificiale, chirurgia robotica, laboratori di analisi, genetica, insomma sarà davvero un polo pediatrico di valore mondiale".