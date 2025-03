De Luca conferma: "La Campania sarà prima in Italia per liste d'attesa sanità" "Eroghiamo il 90 per cento delle prestazioni in dieci giorni. Visite oncologiche entro 3 giorni"

-"Faremo, credo, fra fine aprile e inizio maggio un'iniziativa nazionale sulle liste di attesa". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, durante la diretta Facebook riguardo il punto settimanale sui principali fatti di rilievo nazionale e le iniziative del governo regionale per imprese, cittadini e famiglie "Stiamo facendo - ha proseguito DE LUCA - da mesi un lavoro dettagliatissimo per fare in modo che la Campania sia la prima Regione d'Italia per le liste d'attesa. Credo che utilizzeremo come data probabilmente tra 25 aprile e 6 maggio per fare questo evento nazionale. Inviteremo il Ministero della Salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni. Sarà per noi un motivo di soddisfazione e orgoglio poter comunicare che siamo la prima regione d'Italia per le liste d'attesa".

Per quanto riguarda il 90% delle prestazioni "noi le eroghiamo entro 10 giorni - ha aggiunto il governatore - e per le visite oncologiche entro 3 giorni. Ci può essere qualche eccezione, qualche ritardo, ma nel complesso il dato regionale delle liste di attesa è già oggi un dato straordinario. Abbiamo ancora una criticità per quanto riguarda le gastroscopie, l'indagine sul colon retto, oculistica. Vedremo per il 6 maggio di risolvere il problema di queste criticità. Cioè, indagini per le quali i tempi di attesa sono medio-lunghi. Dopodiché saremo la prima regione d'Italia per le liste d'attesa ed è veramente un miracolo per il personale in meno che ha la Regione Campania nel campo della sanità. Almeno 15mila medici in meno. Un deficit di personale identico per quanto riguarda gli infermieri e così via".