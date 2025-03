Piero De Luca (Pd): il governo Meloni ha tradito le promesse fatte agli elettori FOTO - Il parlamentare al convegno su 'Mezzogiorno ed Europa': "Politica che ha creato danni al Sud"

“Questa destra sta facendo danni al Sud”. Piero De Luca, parlamentare del Partito Democratico da Napoli tuona contro la politica interna ed Europea del governo guidato da Giorgia Meloni. Lo ha fatto durante il convegno dal titolo "Mezzogiorno ed Europa" promosso a Napoli dal gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo.

“Questa è una iniziativa che sentivamo il dovere di organizzare per dare un contributo al dibattito, al confronto per la costruzione, a partire dal programma, di un'alternativa di governo a questa destra che sta facendo danni enormi anche al Sud. Questo è un governo che si è rivelato il più anti meridionalista della storia d'Italia, ha giocato sui fondi Fsc, ha tagliato i fondi per la perequazione infrastrutturale, ha costruito e poi smontato una riforma sull'autonomia differenziata differenziata contro la quale ci siamo battuti con forza e continuare a batterci”.

Secondo Piero De Luca “ il governo ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale”.

E sulla politica internazionale “La Meloni ormai è diventata la portavoce di Trump e sta collaborando con l'amministrazione americana, indebolendo l'Europa che invece dovremmo rafforzare. Per tutte queste ragioni - ha concluso - da Napoli parte una grande iniziativa di confronto, un dibattito aperto con la società civile, con le altre forze politiche, anche di opposizione, perché crediamo doveroso dare un contributo costruttivo alla realizzazione di un'alternativa di governo”.

Regionali, Piero De Luca non ha dubbi: “La Campania nei decenni precedenti era sui giornali sempre per le criticità e i fallimenti e i problemi. Da tempo è invece diventata una Regione virtuosa ed ha saputo essere eccellenza in tanti settori. Siamo orgogliosi del lavoro fatto dal presidente e dalla squadra di governo e bisogna continuare su questa strada per non consegnare la Regione al Centrodestra”.

Sala convegni dell'hotel Ramada gremita per il convegno moderato dalla giornalista di Ottochannel tv, Rossella Strianese.

“Napoli e tutto il Mezzogiorno sono il fulcro dell'Europa” ha invece rimarcato il Segretario provinciale del Partito Democratico, Giuseppe Annunziata che ha poi ribadito l'importanza “di una visione comune per il Sud. Ci sono segnali di crescita interessanti ma vanno stimolati, c'è ancora da lavorare”. Punto di partenza ha rimarcato Annunziata: “dare una visione strategica del ruolo del Mediterraneo. La città di Napoli è uno snodo fondamentale e crediamo che lo sbocco naturale della nostra economia è il Mediterraneo”.