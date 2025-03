Stadio, Manfredi: "Bene il commissario straordinario" Il sindaco di Napoli: "Non siamo contrari all'idea di un nuovo impianto"

Il futuro dello stadio Maradona è al centro di un acceso dibattito a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha aperto alla possibilità di costruire un nuovo impianto, ma ha sottolineato la necessità di poteri straordinari e di una copertura governativa per superare le complesse normative e le lungaggini burocratiche.

"Si può anche fare uno stadio nuovo, non siamo contrari all'idea. Non dobbiamo avere un approccio ideologico al problema. Dobbiamo ragionare insieme e trovare insieme la migliore soluzione", ha dichiarato Manfredi durante un dibattito con il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, il sindaco ha evidenziato le difficoltà legate alla realizzazione di un'opera così complessa. "Ci sono delle regole molto complicate, rispetto alle quali abbiamo bisogno di una copertura anche dal punto di vista del governo di semplificazione e di eventuali poteri straordinari", ha spiegato Manfredi.

L'ipotesi del commissario straordinario

Per velocizzare le procedure e garantire la serenità del progetto, Manfredi ha proposto la nomina di un commissario straordinario. "Ho sentito la possibilità di un commissario che mi sembra un'idea non sbagliata. A Milano, dove si sta ragionando da molti anni e dove forse si è arrivati a una conclusione, ci sono già tre inchieste della Procura, della Corte dei Conti e non ricordo di chi altro", ha affermato il sindaco, sottolineando i rischi legati alla complessità del progetto.

"Se noi vogliamo fare questo stadio dobbiamo essere anche in grado di farlo in una condizione di serenità, altrimenti non possiamo fare le scelte migliori nei tempi giusti. Servono quindi poteri straordinari, una copertura che ci consenta di poter lavorare", ha ribadito Manfredi.