Arianna Meloni: "Il centrodestra unito può vincere e governare in Campania" La responsabile segreteria politica Fdi: "Abbiamo invertito la rotta di un paese allo sbando"

"Il Sud è ripartito, è tornato ad essere la locomotiva dell'Italia, sono tornati gli investitori, è tornata l'occupazione che cresce più al Sud che al Centro Nord". Con queste parole, Arianna Meloni, responsabile nazionale di FdI Adesioni e segreteria politica, ha aperto il suo intervento all'appuntamento del partito che si è concluso oggi a Napoli.

Meloni ha sottolineato i risultati ottenuti dal governo in carica, evidenziando come sia stata "invertita la rotta di un Paese che era allo sbando" e come sia stata "immaginata una politica progettuale che abbia lungimiranza". In particolare, la responsabile nazionale di FdI ha posto l'accento sulla crescita dell'occupazione, con "un milione di posti di lavoro in più in due anni e mezzo di governo" e "24 milioni di italiani che sono a lavoro".

Un dato significativo è rappresentato dall'aumento dell'occupazione femminile, sostenuto dalle politiche del governo che mirano a "sostenere le donne perché avere un figlio non può essere un limite alle legittime aspirazioni". Inoltre, Meloni ha evidenziato la crescita del lavoro a tempo indeterminato, segno di una maggiore stabilità occupazionale.

Reddito di cittadinanza e reddito di incisione

Nel suo intervento, Arianna Meloni ha affrontato anche il tema del reddito di cittadinanza, sottolineando la differenza con il "reddito di incisione" promosso dal governo. "Lo Stato non ti deve dare la mancetta per farti stare su un divano a casa, ma deve offrire la possibilità di lavorare e noi lo stiamo facendo con il reddito di incisione", ha affermato Meloni.

La responsabile nazionale di FdI ha poi evidenziato la crescita delle imprese e dell'export, con l'Italia che ha "superato la Corea del Sud e il Giappone".

Impegno per la Campania

Arianna Meloni ha concluso il suo intervento con un messaggio rivolto alla Campania, confermando "il nostro impegno per queste terre". "C'è grande attenzione per queste terre", ha ribadito Meloni, sottolineando come "la nostra è la politica dalle idee che diventano azione".

Meloni ha poi lanciato un appello all'unità del centrodestra, affermando che "unito può vincere e governare anche in Campania, dobbiamo esserne consapevoli, perché anche la Campania merita un'inversione di rotta".