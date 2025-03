Cirielli: "Io candidato presidente in Campania? Disponibile, ma decidono leader" Il viceministro degli Esteri: "Il partito ha indicato il mio nome? Non è una novità"

"Noi abbiamo indicato sostanzialmente solo la Regione Lazio, quindi e' chiaro che ci vuole un riequilibrio, ma credo che i nostri leader nazionali discuteranno anche di chi puo' essere il candidato giusto, quello che puo' rappresentare meglio l'elettorato del centrodestra e magari raccogliere qualche voto anche nell'altro campo, cercando di trovare una quadra nazionale".

Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, rispondendo ai giornalisti che, a Napoli, gli chiedono se tocchi a Fratelli d'Italia esprimere il nome del candidato del centrodestra per le Regionali in Campania. "Il fatto che da Fratelli d'Italia abbiano indicato il mio nome - ha aggiunto - non e' una novita', nel senso che da molti mesi il coordinatore regionale Iannone mi aveva chiesto la disponibilita' e io l'avevo data.

La base del partito e la classe dirigente aveva ritenuto che potessi essere quello con maggiore visibilita' ed esperienza amministrativa avendo fatto anche il presidente della Provincia". Cirielli ha ribadito la sua disponibilita' ma ha anche sottolineato che occorre "aspettare un'eventuale disponibilita' dei nostri leader, in un quadro nazionale, per vedere quale dei partiti possa indicare il candidato".