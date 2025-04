De Luca e il "cefalopode partenopeo". A chi si riferisce? L'intervento del governatore alla presentazione del Comicon

"Per quanto riguarda il Comicon ovviamente, noi riteniamo di essere parte integrante. E quindi cercheremo di esporre nello stend della regione Campania un esemplare nuovo, il cartone inanimato. Il cartone inanimato è l'evoluzione genetica di quello che in politica era l'anima morta, le anime morte. Ecco, la versione evoluta è il cartone inanimato. Quello che viene mantenuto con la stecca da dietro è inanimato. È impegnato nella vita politica, ma in realtà è un cartone inanimato"

E' un presidente in grande spolvero quello che oggi ha presieduto la presentazione ufficiale della nuova edizione del Comicon che si terrà a Napoli dal 1 al 4 maggio. Nell'occasione, ha voluto fare ironia sullo scenario politico attuale dopo lo stop al terzo mandato e lo scontro interno al centrosinistra per il candidato alle prossime elezioni regionali. Non è chiaro a chi si riferisse. C'è chi dice a Manfredi, chi a Roberto Fico, ma ovviamente De Luca non ha mai fatto nomi.

Gli esemplari finto umani della politica

"Vi faremo vedere anche delle immagini virtuali, di esemplari finto umani - ha continuato - L'immagine è umana, la sostanza è quella del mollusco cefalopode, diciamo così, in napoletano il calamaro, imbottito o meno, anche perché a Napoli siamo ricchi di questi esemplari, molluschi, che calcano le scene della politica. Molluschi cefalopodi, calamari. Vedrete anche sempre nello stand della Campania dei lampi. Sono lampi di schizofrenia, a napoli, diremmo, in termini altamente scientifici, di scemità".

Stiamo tornando al passato, nel brodo primordiale

"Infine noi dimostreremo, ecco, nel corso di tutto l'evento, ma in modo particolare, centrando l'attenzione sullo stand della regione Campania, testimonieremo di questo ritorno, non al futuro, ma al passato. È come se noi vi presenteremo l'immagine di un mondo già colpito dalla guerra termolucleare".

"Vi presenteremo un mondo scomposto, destrutturato. Le immagini che abbiamo davanti quotidianamente, è l'immagine di un mondo che è tornato nel brodo primordiale, il brodo prebiotico, quando non c'era ancora la vita sul mondo. Siamo nel brodo primordiale, cari ragazzi. Quindi avremo veramente un comicon ad altissimo livello".

Non siamo obbligati ad ammosciarci

Una testimonianza delle tendenze mondiali universali, un focus sugli esemplari della politica, politica e comicon, e in modo particolare sugli esemplari partenopei della politica. Diciamo, il mollusco cefalopode più o meno imbattito. Dunque avremo un comicon di altissimo livello. E alla fine ci divertiamo purea, perché non siamo obbligati ad ammosciarci nella vita, ci divertiremo pure. Grazie a tutti. Buon appetito".