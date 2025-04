Consiglio Comunale di Napoli: ok alla variazione di bilancio Ok alla revisione della Funicolare di Montesanto

- Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato dieci delibere in prevalenza per variazioni di bilancio. Tra i provvedimenti approvati dall'aula, la delibera, illustrata dall'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, per utilizzare risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato per effettuare l'intervento di revisione ventennale della Funicolare di Montesanto. L'assessore ha riferito che i tempi di chiusura dell'impianto saranno limitati alla "sola fase di esecuzione dei lavori" stimati in 8-9 mesi.

A seguire l'aula ha detto sì alla delibera per l'aggiornamento dell'elenco dei Centri giovanili inseriti nella Rete cittadina; al provvedimento per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per realizzare l'intervento all'impianto di segnalamento della linea tranviaria n.4 di Napoli che dovrebbe entrare in funzione entro un anno; ok alla variazione di bilancio per l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione per intervenire al Quadrivio di Secondigliano dove sarà anche eretto un memoriale a ricordo delle 11 vittime della voragine del 1996; alla variazione di bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, per l'acquisto di tre defibrillatori esterni automatici nell'ambito del progetto 'Napoli città cardioprotetta'; sì anche alla variazione di bilancio per 2025-2027 che prevede un decremento di 120mila euro sul capitolo di spesa destinato al servizio di pulizia degli arenili affidato ad Asia, da riallocare sul capitolo relativo alla manutenzione dei lidi e arenili cittadini.

La misura è stata proposta dall'assessore Edoardo Cosenza che ha comunicato l'avvio delle procedure per il trasferimento della gestione degli arenili al Comune di Napoli per superare l'attuale situazione che limita anche l'operatività della partecipata di igiene urbana cittadina. In chiusura, l'assemblea ha approvato anche la delibera di variazione al bilancio relativa alla presa d'atto della proroga del progetto Anci 'Colonne mobili degli enti locali', che prevede l'acquisto e la manutenzione dei mezzi necessari per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile e la delibera di variazione di bilancio finalizzata inerente a fondi Pnrr. Al termine dell'esame delle delibere, l'aula ha concluso i lavori così come deciso in mattinata dalla conferenza dei capigruppo e rinviato gli ordini del giorno a una seduta successiva.