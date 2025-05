Turisti israeliani cacciati dal ristorante, Manfredi: "Serve dialogo" Il sindaco sulla vicenda della Taverna Santa Chiara: "La tolleranza deve essere bilaterale"

"È una questione che sta seguendo l'assessore Armato. Credo che sia necessario riprendere il filo del dialogo perché quando non c'è dialogo ci sono incomprensione e conflitto. Vanno definiti bene i fatti, che io non conosco nei dettagli, perché è chiaro che la tolleranza deve essere bilaterale". Così il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, in merito alla vicenda della Taverna Santa Chiara la cui titolare ha 'cacciato' alcuni turisti israeliani.