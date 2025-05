Regionali, Martusciello: "Con D'Amato o Piantedosi chiuderemmo subito" Il coordinatore di Forza Italia: "Con loro disponibilità, i partiti farebbero 100 passi indietro"

"Se ci fosse anche solo un piccolo varco per aprire alla candidatura di Antonio D'Amato penso che chiuderemmo in pochi minuti. Lo stesso vale per Matteo Piantedosi. Parliamo di due figure che ognuno di noi riconosce come affascinanti, rappresentative e di grande impatto". Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a proposito della scelta del candidato presidente del centrodestra per le prossime elezioni regionali. "Io non ho preferenze tra i due - aggiunge - entrambi sono straordinarie persone, anche dal punto di vista umano. Se ci fosse una loro disponibilità, penso che i partiti farebbero non uno ma cento passi indietro".