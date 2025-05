Elezioni in Campania, il Consiglio di Stato ha deciso quando si vota Confermata la scadenza dei 60 giorni al termine del quinquennio

Le elezioni regionali in Campania si terranno entro il 23 novembre 2025. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la scadenza dei 60 giorni successivi al termine del mandato quinquennale. Ma la data, che coincide con l’anniversario del terremoto dell’Irpinia del 1980, scatena già le prime polemiche. Forza Italia chiede uno slittamento, mentre il presidente uscente Vincenzo De Luca difende il suo operato e sembra non gradire la candidatura del pentastellato Roberto Fico.



Niente rinvii, dunque. La macchina elettorale è ufficialmente accesa, e la pronuncia del Consiglio di Stato per il Veneto ha fatto da apripista anche per la Campania. Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, ha già lanciato un appello: «Il 23 novembre è una data di lutto, di ricordo e sofferenza. Auspichiamo che ci sia la sensibilità per i tanti che in quel giorno del 1980 hanno perso tutto». La proposta è di spostare il voto alla domenica precedente (16 novembre) o a quella successiva (30 novembre).

De Luca intanto rilancia sul "miracolo" della sanità campana

Intanto, De Luca, durante la sua consueta diretta Facebook, ha ribadito il suo impegno per la regione: «Continueremo a lavorare perché quanto costruito in questi anni non venga buttato a mare». Senza nascondere qualche frecciata verso il possibile candidato del centrosinistra, Roberto Fico, il governatore ha rivendicato il «miracolo» della sanità campana e la «dignità riconquistata» dopo anni di gestione rigorosa.

Mentre la politica campana si prepara a una campagna elettorale già ricca di tensioni, resta da vedere se la richiesta di Forza Italia troverà ascolto. Intanto, De Luca dimostra di voler giocare un ruolo centrale nel definire la successione che nel dibattito pubblico.