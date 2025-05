"Richiesta enorme di biglietti: Napoli - Cagliari sia trasmessa in chiaro" Simeone: "Fatta richiesta a Prefetto, Sindaco, Lega ed emittenti"

"Nelle prossime ore formalizzerò una richiesta al Prefetto e al Tavolo della Sicurezza, insieme al Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, affinché si attivino immediatamente presso la Lega Calcio, la RAI e Mediaset per assicurare la trasmissione in chiaro dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari."

È quanto dichiara in una nota urgente Nino Simeone, Presidente della Commissione Mobilità, Infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli, lanciando un appello affinché l'ultima e sentita gara degli azzurri sia visibile gratuitamente a tutti.

"L’enorme richiesta di biglietti e l’impossibilità di accontentare tutti i tifosi, unita alla forte valenza simbolica di questo appuntamento, rendono necessario garantire a tutti la possibilità di seguire la gara in diretta, evitando rischi per l’ordine pubblico e situazioni di tensione dovute a possibili assembramenti", spiega Simeone.

Il Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Napoli sottolinea come la trasmissione in chiaro rappresenterebbe "un atto di buonsenso, di rispetto e di attenzione verso una tifoseria che ha sempre dimostrato passione e civiltà". Ma anche, aggiunge, "e soprattutto – un gesto concreto nei confronti di chi, per ragioni economiche, non può permettersi un abbonamento o l’acquisto della singola partita sulle piattaforme a pagamento".

L'appello di Simeone si aggiunge al desiderio di molti tifosi di poter condividere collettivamente l'emozione dell'ultima partita di campionato, al di là della disponibilità dei biglietti dello stadio. Resta ora da vedere se le istituzioni e le emittenti accoglieranno questa richiesta.