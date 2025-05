Monte Faito. Ferrante, Ferita inaccettabile, Mit intervenuto prontamente La risposta del sottosegretario in commissione trasporti alla Camera

“Quanto accaduto sul Monte Faito ci ha lasciato sgomenti, ai familiari delle vittime del tragico incidente va tutta la nostra solidarietà: una ferita inaccettabile per Napoli e per tutto il Paese e auspichiamo che venga fatta luce presto su quanto accaduto”.

Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Trasporti della Camera.

“Il Mit si è attivato immediatamente per approfondire tutti gli aspetti della vicenda – ha spiegato il sottosegretario Ferrante - l’Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime del Mit ha avviato immediatamente l’investigazione di sicurezza di propria competenza, nominando un tecnico esperto in materia quale investigatore incaricato e al termine dell’indagine verrà pubblicata la relazione completa e pubblicata sul sito istituzionale, così come l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali che ha costituito una commissione interna ad hoc”.

“Riguardo al merito del quesito posto dagli interroganti, si ricorda che le funzioni e i compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale è di competenza delle regioni.

Nello specifico, l’agenzia Ansfisa ha rafforzato e potenziato la sua struttura e il personale in servizio, passato da circa 155 a 440 unità.

Inoltre, l’agenzia è stata oggetto di una profonda riorganizzazione avvenuta nella seconda metà del 2023 e attualmente si sta procedendo ad un ulteriore incremento delle risorse necessarie, al miglioramento delle procedure e degli strumenti di monitoraggio e controllo e ad una semplificazione delle procedure”, ha sottolineato il sottosegretario.

“Infine, sono attualmente in via di completamento le procedure per l’assunzione di 15 dirigenti e 46 funzionari tecnici provenienti in mobilità da altre pubbliche amministrazioni che verranno collocati nelle diverse articolazioni territoriali dell’Agenzia”, ha concluso Ferrante.